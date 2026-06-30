HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23-24 derece aralığında kalacak. Yaz aylarında görülen bu yüksek sıcaklıklar, karasal iklimin etkisini yansıtıyor. Sağlığınızı korumak için hafif kıyafetler giymek ve bol su içmek önemli. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak gerek. Açık hava etkinliklerini sınırlamakta fayda var.

Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik sıcaklıkları yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak. Gece ise sıcaklık 23-24 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın karasal ikliminin etkisini gösteriyor. Gündüz ve gece arasındaki belirgin farklar dikkat çekiyor.

Bugün hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek sağlığınız için gereklidir. Öğle saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacak. Gölgelik alanlarda daha fazla vakit geçirmek önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarda devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 41-42 dereceyi bulabilir. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 40 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlike oluşturabilir. Bol su içmeye devam etmek önemlidir. Hafif kıyafetler giymeye ve güneş ışınlarından korunmaya dikkat etmelisiniz.

Şanlıurfa'da yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksektir. Aşırı sıcaklardan korunmak için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ağır yemeklerden kaçınmak da sağlığı korur. Su içmeyi düzenli aralıklarla unutmamalısınız. Özellikle öğle ve öğleden sonra açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olabilir.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 30 Haziran 2026 Salı günü ve sonraki günlerde sıcaklıklar yüksek olacak. Bu nedenle tedbirli olmak önem taşıyor. Sağlığınızı korumak için bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler giymek ve güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Böylece sıcak günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO Zirvesi öncesi Ankara'dan sonra 3 ilde yasaklar varNATO Zirvesi öncesi Ankara'dan sonra 3 ilde yasaklar var
Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konulduYasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.