Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu değişken. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Yağmurlu hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece olacak. Hafif yağışlar devam edecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu değişken koşulların hakim olacağını gösteriyor. Kısa süreli sağanakların yanı sıra, gündüz hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgarlı havaya karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 31 Mart Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında değişecek. 1 Nisan Çarşamba günü hava artan bulutlarla birlikte 16 ile 8 derece arasında olacak. 2 Nisan Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar koruma sağlar. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Güncel bilgilere göre planlama yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.