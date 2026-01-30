HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kış koşullarında devam ediyor. Şehir genelinde kapalı hava ve yağmur etkili. Sıcaklık 4 ile 6 derece arasında hissediliyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 4 derece seviyelerinde. Yüksek nem oranı soğuk hissiyatı artırıyor. Rüzgar hızı 15 ile 20 kilometre arasında değişiyor. Sağlık açısından, soğuk algınlığı ve grip riski göz önünde bulundurulmalı. Kalın giysiler önem taşımakta.

Doğukan Akbayır

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu kış mevsiminde. Şehir genelinde hava kapalı. Yağmur da etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar gün boyunca 4 ile 6 derece arasında. Hissedilen sıcaklık 3 ile 4 derece civarında. Nem oranı yüksek. Bu durum, havanın daha soğuk hissettirmesine neden oluyor. Rüzgar hızı 15 ile 20 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor.

Bu hava koşullarında, soğuk algınlığına ve gribe dikkat edilmesi önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de önemli. Baş ve ellerin korunmasına özen gösterilmelidir. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulması gerekir.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi. Cumartesi günü sıcaklıkların 5 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 6 ile 8 derece değişmesi öngörülmekte. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da 30 Ocak Cuma günü hava durumu soğuk ve yağmurlu. Bu koşullarda kişisel sağlık korunmalı. Güvenlik için gerekli önlemler alınmalıdır.

