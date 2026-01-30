Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu kış mevsiminde. Şehir genelinde hava kapalı. Yağmur da etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar gün boyunca 4 ile 6 derece arasında. Hissedilen sıcaklık 3 ile 4 derece civarında. Nem oranı yüksek. Bu durum, havanın daha soğuk hissettirmesine neden oluyor. Rüzgar hızı 15 ile 20 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor.

Bu hava koşullarında, soğuk algınlığına ve gribe dikkat edilmesi önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de önemli. Baş ve ellerin korunmasına özen gösterilmelidir. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulması gerekir.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi. Cumartesi günü sıcaklıkların 5 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 6 ile 8 derece değişmesi öngörülmekte. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da 30 Ocak Cuma günü hava durumu soğuk ve yağmurlu. Bu koşullarda kişisel sağlık korunmalı. Güvenlik için gerekli önlemler alınmalıdır.