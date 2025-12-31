Şanlıurfa Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yılın son gününde değişkendi. Şehir merkezinde hava sıcaklıkları 1-2 derece civarındaydı. Ancak, Ceylanpınar gibi güneydoğudaki yerlerde 21-22 dereceye ulaştı. Bu durum, Şanlıurfa'nın farklı bölgelerindeki hava koşullarındaki çeşitliliği gösteriyor.

Özellikle yılın bu döneminde hava durumu değişken olabiliyor. Bugünkü hava hakkında, şehir merkezinde ve kuzey bölgesinde hava sıcaklıkları 1-2 derece olarak rapor edildi. Hava hafif yağmurlu, rüzgarlıydı. Güneydoğuda ise hava 21-22 derece civarındaydı. Parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava beklentisi var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek gibi görünüyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 1-2 derece aralığında olacak. Hafif karla karışık yağmur ve rüzgar bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklıkların 0-1 derece civarında olması öngörülüyor. Karla karışık yağmur ve rüzgar etkili olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde Şanlıurfa'da soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyilmeli. Islak zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken kaygan zeminlere uygun hızda seyahat edilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına bağlı olumsuzluklara karşı güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.