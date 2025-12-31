HABER

Orta Doğu yeni savaşın kıyısında! Suudi cephesi vurdu: BAE'den jet karar

Orta Doğu'da kazan kaynıyor. Yemen'de ayrılıkçı gruplara silah desteği sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan savaşın eşiğine geldi. Suudi cephesi BAE'yi çok sert bir dille uyarı gönderdikten hemen sonra Yemen'i vurdu. Yemen üzerinden Suudi Arabistan ile BAE'nin arasının açılması bölgede yeni savaş riskini doğurdu. BAE'nin tepkisinin ne olacağı merakla beklenirken BAE Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Yemen'de Suudi Arabistan-BAE gerilimi sürüyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, "Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen ve oradaki ayrılıkçılar için silah sevkiyatı olduğu" gerekçesiyle Yemen’in liman kenti Mukalla’yı bombaladı. Koalisyon, saldırının, BAE destekli güney ayrılıkçılara verilen yabancı askeri desteği hedef aldığını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GÖZDAĞI

İsmi açıklanmayan yerel kaynak, savaş uçaklarının liman bölgesini vurduğunu ve tesisin içinde ve çevresinde yüksek patlamalar duyulduğunu ifade etti. Kaynak, bombardımandan sonra liman yakınlarında alevlerin yükseldiğini ve çevrede güvenlik alarmı verildiğini ekledi. Saldırının iki geminin yüklerinin boşaltıldığı iskeleyi hedef aldığı aktarıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

SUUD CEPHESİNDEN BAE AÇIKLAMASI: "SON DERECE TEHLİKELİ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Krallık, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’nin attığı adımların son derece tehlikeli olduğunu kaydetmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

BAE ASKERLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, BAE’den gelen iki gemiyle ayrılıkçılara için silah sevkiyatı yapıldığı gerekçesiyle Yemen’in liman kenti Mukalla’yı bombalamasının ardından ülkedeki güçlerini geri çekti. BAE Savunma Bakanlığı, Yemen’de 2019 yılında askeri varlığını sona erdirdikten sonra ülkede kalan tek güç olan terörle mücadele birimlerinin görevini gönüllü olarak sonlandırdığını açıkladı. BAE basını, kararın son gelişmelerin ardından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonucunda alındığını bildirdi.

BAE'DEN AÇIKLAMA: 'REDDEDİYORUZ'

BAE Ankara Büyükelçiliği, "Birleşik Arap Emirlikleri, Yemenli taraflar arasında yaşanan gerginliğe adının karıştırılmasını kesin bir dille reddetmekte; kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini haleldar edecek veya sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar yürütmesi için herhangi bir tarafa baskı yaptığı veya yönlendirdiği yönündeki iddiaları şiddetle kınamaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

