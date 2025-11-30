Şanlıurfa'nın ardından bu sefer Bolu! Makatına kompresörle hava basıldı: Bir anda fenalaştı

Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı. Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

KALIN BAĞIRSAĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da makatına kompresörle basınçlı hava verilen 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kompresörle basınçlı hava veren H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli, delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alınmıştı.