Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 105. yıl dönümü! Belediye Başkanı Gülpınar: "11 Nisan 1920 'Şanlı' bir zaferdir"

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. senesi kent genelinde coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Gülpınar, "Urfa halkı, 105 yıl önce düşman güçlerinin Urfa topraklarını işgaline karşı canını ve kanını siper ederek, unutulmaz bir destan yazmış ve vatan için canlarını feda etmiştir" dedi.

Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Prof. Dr. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve il protokolü katıldı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "11 NİSAN 1920 'ŞANLI' BİR ZAFERDİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

11 Nisan 1920’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Gülpınar, Urfa halkının kahramanlıkla bu zaferi kazandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kaydetti:

"İstiklal ümidimizi baharla birlikte yeşerten 11 Nisan 1920, tarihe kaydedilmiş 'şanlı' bir zaferdir. Bundan tam 105 yıl önce, 'Allah ancak inananlarla beraberdir.' İlahi kelamına gönül bağlayan cesur Urfa halkı, düşman güçlerinin Urfa topraklarını işgaline karşı canını ve kanını siper ederek unutulmaz bir destan yazmış ve vatan için canlarını feda etmiştir"

“ON İKİLER CEMİYETİ VE AŞİRETLERİN KATKILARI UNUTULMAMALI”

Başkan Gülpınar, Urfa’nın kurtuluşunda önemli rol oynayan "On İkiler" cemiyeti ve aşiretlerin katkılarının unutulmaması gerektiğine de dikkat çekti. Bu kahraman halkın, millî hassasiyetleriyle bugün de vatana yönelik tehditlere karşı dik durduğuna değinen Gülpınar, “Kurtuluş Mücadelesi ruhu, bu milletin en büyük varlığı ve sermayesidir,” şeklinde konuştu.

Gülpınar, Urfa halkının 11 Nisan 1920’deki kahramanca mücadelesine de özel bir vurgu yaparak, “Ne mutlu ki; inançlar sönmemiş, iman dolu yürekler kararmamıştır. Aradan asırlar geçse de değişmeyen Urfalı karakteri, sabırdır, gönüldür, inançtır, yürektir ve cesarettir” ifadelerini kullandı.

Urfa halkının bu kahramanlıkla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1984’te "Şanlı" unvanı ile onurlandırıldığını ve 2016’da da “İstiklal Madalyası” ile taçlandırıldığını belirten Gülpınar, bu ödüllerin, Urfa halkının mücadelesine verilen değeri ve tarihteki yerini simgelediğini söyledi.

BAŞKAN GÜLPINAR’DAN GAZZE’YE DESTEK MESAJI

Başkan Gülpınar, konuşmasında Gazze’deki insani durumu da ele alarak, “Bugün Gazze’de yaşanan insanlık dramı bizleri derinden etkiliyor. Gazze halkının, bütün imkânsızlıklara rağmen gösterdiği sabır ve tevekkül dolu mücadele, inşallah zaferle taçlanacaktır” şeklinde konuştu.

Çelenk sunulmasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakarak dua ettiler.

ŞUAK’TAN BÜYÜLEYİCİ KURTULUŞ GÖSTERİSİ

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi de dikkat çekici bir gösteri gerçekleştirdi.

Bölgedeki su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürütmek amacıyla kurulan ŞUAK ekibi, kentin yüksek katlı bir binasından Türk Bayrağı açarak halatlarla iniş yaptı. Meşalelerle güvenli bir şekilde aşağıya inen ekibin gösterisi, izleyenlerden büyük takdir topladı.