Şanlıurfa’da 7 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese yönelik uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 15 parça halinde 7 kilogram skunk maddesi, ile 150 gram kannabionid maddesi ele geçirildi.Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır