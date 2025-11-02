Şanlıurfa’da 7 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
02.11.2025 13:18
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese yönelik uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 15 parça halinde 7 kilogram skunk maddesi, ile 150 gram kannabionid maddesi ele geçirildi.Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
