Şanlıurfa’da cami inşaatında göçük; 3 işçi yaralı

Uğurlu Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde inşaat halindeki caminin kubbe bölümünün betonu dökülürken çökme oldu. Duvarlarda da yıkılma olurken, 3 işçi demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında 3 işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çökmeye ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)