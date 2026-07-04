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Şanlıurfa’da cami inşaatında göçük; 3 işçi yaralı

Şanlıurfa'da yapımı devam eden camide, beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Şanlıurfa’da cami inşaatında göçük; 3 işçi yaralı

Uğurlu Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde inşaat halindeki caminin kubbe bölümünün betonu dökülürken çökme oldu. Duvarlarda da yıkılma olurken, 3 işçi demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında 3 işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çökmeye ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cami
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