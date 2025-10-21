HABER

Şanlıurfa’da düğünde havaya ateş eden 4 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından düğünde havaya ateş eden 4 şahıs gözaltına alındı, 9 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri Halfeti ilçesinde düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen şahıslara yönelik 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet 9 milimetre tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, bin 80 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ve çok sayıda silah yedek parçası ve kesici delici alet ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

