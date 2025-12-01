HABER

Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Kaza, Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 1

Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 2
Kaynak: İHA

Şanlıurfa
