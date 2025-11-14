HABER

Şanlıurfa’da kaza: 1 çocuk öldü, baba yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü baba ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, Halil D.’nin kullandığı 16 RG 734 plakalı hafif ticari araç ile A.İ.’nin kullandığı 47 AAU 357 plakalı tır çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücü ile araçtaki oğlu Abdulbaki D. (8) yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA

