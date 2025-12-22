Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Şehit Yasin Börü Caddesi ile Şehit Ömer Halisdemir Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet S. idaresindeki 63 T 1607 plakalı ticari taksi ile İsmail E. yönetimindeki 63 SE 630 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kaynak: İHA