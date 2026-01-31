HABER

Şanlıurfa’da yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Şanlıurfa’da yoğun sis ve yağış etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, bugün yağışlı havayla birlikte etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, güne yağışlı ve sisli hava ile başladı. Sis, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde de yoğunluğunu arttırdı. Şanlıurfa-Gaziantep ve Şanlıurfa-Adıyaman ile Şanlıurfa-Mardin karayolunda görüş mesafesinin yer yer 20 ila 25 metreye kadar düştüğü bildirildi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri de sisli ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği yönünde bilgilendirmede bulunarak, vatandaşların muhtemel sel, çığ ve taşkınlara karşı duyarlı olması yönünde uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
