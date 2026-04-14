Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Siverek'te bir okulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 4 yönetici görevlerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan 2026 Salı günü saat 09.30 sıralarında Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin ise Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

4 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir. Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

14 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

