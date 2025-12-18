HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı

Kütahya’da bir inşaat şantiyesinin kule vinç çalışması sırasında çelik iskeletin çarptığı işçi Abbas E. yaralandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı

Akkent Mahallesi’ndeki bir kont inşaatı şantiyesinde, başka bir vinç tarafından taşıması yapılan kule vince ait çelik iskelet, Abbas E.’ye çarptı. Ayağı kırılan işçiyi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı 1

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçi Abbas E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı 2

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye başkanı danışmanına saldırıya 4 gözaltıBelediye başkanı danışmanına saldırıya 4 gözaltı
Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdıOtobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iş kazası Kütahya İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.