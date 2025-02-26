HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Santorini yanardağı aktif mi? Santorini yanardağı patlarsa ne olur?

Santorini yanardağı aktif mi? Santorini yanardağı patlarsa ne olur?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
17.02.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde sürekli olarak meydana gelen depremler, Santorini Yanardağı’nın olası patlama riskiyle ilgili tartışmaları da 2025 yılında yeniden gündeme getirmiştir. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirerek, yanardağın aktif olup olmadığı ve olası bir patlama durumunda ne gibi etkileri olacağı üzerinde durmuştur. Peki, Santorini yanardağı aktif mi, patlarsa ne olur?

Santorini yanardağı aktif mi? Santorini yanardağı patlarsa ne olur?

Ege Denizi’ndeki adalardan Santorini dünyanın en popüler turistik noktalarından biri olmaktadır. Ada manzarası ile ilgi çeker. Beyaz badanalı evleri ve mavi kubbeli kiliseleri ise göze hoş gelir. Ancak adanın Santorini Yanardağı sayesinde volkanik kökenli bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Santorini Yanardağı, bölge coğrafyasını ve hatta tarihini şekillendiren en önemli doğal unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Santorini Adası, antik çağlardan günümüze kadar birçok volkanik patlama yaşamış hatta bu patlamalarla şekillenmiştir. Yanardağın bilinen en etkili patlaması, M.Ö. 1600 civarında gerçekleşen Minos Patlaması’dır.

Santorini Yanardağı aktif mi?

Santorini, Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi’nde yer alan bir adadır. Volkanik kökeniyle dikkat çeken adanın merkezinde bulunan geniş kaldera, M.Ö. 1600 civarında gerçekleşen Minos Patlaması sonucu oluşmuştur. Santorini Yanardağı, günümüzde hâlâ aktif kabul edilen bir yanardağ olup, zaman zaman düşük seviyede hareketlilik göstermektedir. En son 1950 yılında gerçekleşen patlama büyük çaplı olmasa da adadaki volkanik aktivitenin sürdüğünü gösteren önemli bir olay olmuştur. Bölgedeki Nea Kameni ve Palea Kameni adacıkları, yanardağ faaliyetlerinin en net şekilde gözlemlendiği alanlardır. Burada volkanik gaz çıkışları ile küçük ölçekli depremler kaydedilmektedir. Bilim insanları, Santorini ve çevresindeki volkanik hareketliliği yakından izleyerek olası riskleri hesaplamaktadır.

Santorini yanardağı patlarsa ne olur?

Santorini Yanardağı’nda meydana gelebilecek olası bir patlama bölgesel etkileri açısından dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Uzmanlar, volkanik büyük bir patlama durumunda oluşacak kül bulutlarının geniş bir alana yayılabileceğini ve Yunanistan ile Türkiye’nin batı kıyılarındaki hava trafiğinin etkilenebileceğini öngörmektedir.

Yanardağın deniz altında patlamasında ise tsunami riskini artırabileceği öngörülmektedir. Yani bölgedeki kıyılarda dalga hareketliliğine neden olabileceği belirtilmektedir. Santorini Yanardağı'nın patlaması durumunda lav akıntıları olabilir ve kül yağışı ve tsunami gibi tehlikeler yaşanabilir. Bu durum Santorini Adası’ndaki yerleşim alanlarını ve çevredeki kıyı bölgeleri etkileyebilir. Ancak uzmanlara göre şu an için (2025 Mart) doğrudan bir patlama tehdidi bulunmamaktadır.

Bu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirttiBu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti
Sır olay; biri öldü biri baygın...Sır olay; biri öldü biri baygın...
Anahtar Kelimeler:
Yanardağ Santorini Santorini Adası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.