Şap hastalığı insana bulaşır mı, zarar verir mi? Şap hastalığı insanı öldürür mü?

Genelde ağız içi yaralar, ayaklarda şişlikler ya da deride kabarcıklar ile kendini gösteren şap hastalığı daha çok büyükbaş hayvanlarda görülen ve çok hızlı bulaşan bir hastalık olarak bilinir. Şap virüsünün neden olduğu bu hastalık çok ciddi hasarlara ve kayıplara yol açmaktadır.

Şap hastalığı insana bulaşır mı?

Şap hastalığı çeşitli yollarla bulaşabilen bir hastalıktır. Daha çok şu yollarla bulaşır:

Hava yolu ile

Direkt temas ile

Kontamine olmuş ekipman ya da yüzeylerde

Hayvanlar arasında hareket ile

Vektörlerle

Şap hastalığı insana çok nadiren bulaşır. Bu hastalık esas olarak büyükbaş hayvanlarda görülür ve bu hayvanlar arasında yayılır. Hastalığa etken olan şap virüsü insanların efekte olmuş olan hayvanlarla doğrudan temas etmesi ile bulaşabilir.

Şap hastalığı insana zarar verir mi?

Hayvanlar arasında yaygın olan ve çok çabuk bulaşan şap hastalığı insana direkt temas ile bulaşır. Bu temas enfekte olan hayvanlarla kan ya da tükürük gibi çeşitli vücut sıvıları ile bulaşabilir. Temas direkt ya da doğrudan olabilir.

Esas olarak sığır, keçi, koyun gibi büyük baş hayvanlarda ve bazı vahşi hayvanlarda görülebilen şap hastalığının virüsü başka çiftlik hayvanlarında da görülebilmektedir. Belirgin durumlarla kendini gösteren bu hastalığın en net özelliği çok çabuk bulaşmasıdır.

Şap hastalığı insanı öldürür mu?

Ölümcül bir hastalık olan şap virüsünün bu özelliği hayvanlarda çok geçerlidir. İnsanlarda ise genel olarak bu hastalık daha hafif seyir ile ilerler. İnsanlar bu virüse yakalansalar bile genel olarak ağızda küçük yaralar, deride oluşan kabarcıklar şeklinde kendini gösterir.

Görülen bu belirtiler genelde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmayabilir ama hastalığa karşı korunmasız olan ve bünyesi zayıf bazı kişilerde çok ciddi belirtiler de görülebilir. Ancak bu hastalık insanın genel sağlığı üzerinde çok ciddi etkiler yapmaz.

Şap hastalığı zoonoz mu?

Zoonoz, tıpta hayvandan insana geçebilen bir hastalık olarak tanımlanır. Şap hastalığı da zoonoz bir hastalıktır ancak risk insanlar için çok zayıftır. Şap virüsü insanlarda hastalık yapma potansiyelinde çok düşüktür.

Bu enfeksiyon insanları etkiler ancak çok hayati riskler ve ölüme varan sonuçlar bırakmaz. İnsana bulaşır ama bu durum çok nadir görülen bir durumdur. Hafif seyirli olur ve ölümcül olarak kabul edilmez.