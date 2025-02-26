Şap hastalığı neden olur? Şap hastalığına ne iyi gelir?

Esas olarak büyükbaş hayvanlarda, bazı çiftlik hayvanlarında ve vahşi hayvanların bir kısmında görülen şap hastalığının etkeni aynı adı taşıyan bir virüstür. Bu hastalık kendini farklı belirtiler ile gösterir ve çok hızlı yayılır. İnsanlara da bulaşabilen şap hastalığı hayvanlarda olduğu kadar ölümcül ve riskli değildir.

Şap hastalığı neden olur?

Şap hastalığı aynı adlı virüsün sebep olduğu bir hastalıktır. Diğer adı aphtovirüs olan bu virüs hayvanlar arasında çok hızlı yayılır. Yayılma, havada uçuşan damlacıklarla, doğrudan ya da dolaylı temas yolu ile, kontamine olmuş su ya da yiyecekler aracılığı ile gerçekleşebilir. En etkin nedenleri ise şunlardır:

Bulaşıcı özelliğinin bulunması

Viral enfeksiyonların yayılması

Kapalı alanlarda yayılma özelliği

Şap hastalığına ne iyi gelir?

Şap virüsünün etkisi ile oluşan şap hastalığı insanlarda ölümcül sonuçlara neden olmasa da dikkatli olmak gerekir. Hayvanlarda tedavi edilemez olarak kabul edilir çünkü virüs direkt olarak bir tedaviye yanıt vermeme özelliğine sahiptir. Bu hastalığa iyi geldiği bilinen bazı uygulamalar ve tedavi yöntemleri şunlardır:

Aşılamalar

Hijyen kuralları ve temizlik

Karantina

Veteriner müdahalesinin zamanında yapılması

Bulaşmasının önlenmesi

Bunlar dışında şap hastalığına engel olmak için alınabilecek bazı önlemler de bulunur. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

Hayvanlar düzenli olarak aşılanarak şap virüsünden korunma sağlanabilir.

Çiftliklerin, yem depolarının ve hayvanlara ait barınakların temiz tutulması çok önemlidir.

Enjekte olmuş bir hayvanı karantinaya alarak diğer hayvanlarla temasına engel olunmalıdır.

Hastalıklı hayvanların sağlıklı hayvanlara temas edilmesi mutlaka engellenmeli ve bulaşma alanları sınırlandırılmalıdır.

Çok hızlı bulaşan viral bir hastalık olan şap hastalığı insanlar için zararsız olarak kabul edilse de hayvanlar için ölümcüldür. Ayrıca tarım alanında da çok büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.