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Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı! 360 derece çekim yapıyormuş

Sapanca'da bungalov kiralayan ailenin tatili tavandaki ampul yüzünden kabusa döndü. Çünkü iddiaya göre o ampulün içinde 360 derecelik açıyla çekim yapan gizli bir kamera vardı. Tek mağdur biz olmayabiliriz diyen aile soluğu karakolda aldı.

Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı! 360 derece çekim yapıyormuş
Nilgün Akbıyık

Ailesiyle tatil yaptığı bungalovda hayatının şokunu yaşadı. Tavandaki ampul gizli kamera çıktı. Mesut Kozan ailesiyle beraber Sapanca'da bulunan bungalov evlerden birine gitti. Akşam saatlerinde tavandaki lambadan gelen kırmızı bir ışık olduğunu fark etti. Ampule doğru uzandığındaysa gözlerine inanamadı.

BUNGALOVDA SKANDAL

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Show Ana Haber'e konuşan mağdur Mesut Kozan, "Yakın bir yerde bir bayram tatili geçirmeyi planladık. Ailemiz bizi yönlendirdi. Ampulün gizli bir kamera olduğunu fark ettim. Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üstündeydi. 360 derecelik açıyla çekim yapabilen bir ampuldü. Jakuziyi kullandık. Kızım da oradaydı. Bizden önce giden insanlar da muhakkak kayıt altındalar." dedi.

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Aklına binlerce soru takılan mağdurun ruh sağlığı alt üst oldu. Mağdur, "Bunu nerede kullanabilirler düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum. Psikolojimiz alt üst oldu. Amaç nedir bilmiyor olmak bizi çok derinden rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

İŞLETMENİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

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İşletmenin savunması ise pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. Mağdurun anlattığına göre işletme suçlamayı reddetti. Kozan, işletme hakkında şunları söyledi: "İşletme bize, 'Biz yardımcı olurduk size. Belki sizden önceki aile bunu yapmıştır.' diye dile getirdiler. Özürleri kabahatinden büyük, günlük 12 bin TL bir ücret alıyorlar. Oranın kontrollerini de sağlasınlar." dedi.

Durumdan şikayetçi olan Mesut Kozan, skandalın araştırılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca bungalov skandal
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