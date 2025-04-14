Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı! 360 derece çekim yapıyormuş

Ailesiyle tatil yaptığı bungalovda hayatının şokunu yaşadı. Tavandaki ampul gizli kamera çıktı. Mesut Kozan ailesiyle beraber Sapanca'da bulunan bungalov evlerden birine gitti. Akşam saatlerinde tavandaki lambadan gelen kırmızı bir ışık olduğunu fark etti. Ampule doğru uzandığındaysa gözlerine inanamadı.

BUNGALOVDA SKANDAL

Show Ana Haber'e konuşan mağdur Mesut Kozan, "Yakın bir yerde bir bayram tatili geçirmeyi planladık. Ailemiz bizi yönlendirdi. Ampulün gizli bir kamera olduğunu fark ettim. Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üstündeydi. 360 derecelik açıyla çekim yapabilen bir ampuldü. Jakuziyi kullandık. Kızım da oradaydı. Bizden önce giden insanlar da muhakkak kayıt altındalar." dedi.

JAKUZİ VE YATAK ODASINI GÖREBİLEN GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

Aklına binlerce soru takılan mağdurun ruh sağlığı alt üst oldu. Mağdur, "Bunu nerede kullanabilirler düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum. Psikolojimiz alt üst oldu. Amaç nedir bilmiyor olmak bizi çok derinden rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

İŞLETMENİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İşletmenin savunması ise pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. Mağdurun anlattığına göre işletme suçlamayı reddetti. Kozan, işletme hakkında şunları söyledi: "İşletme bize, 'Biz yardımcı olurduk size. Belki sizden önceki aile bunu yapmıştır.' diye dile getirdiler. Özürleri kabahatinden büyük, günlük 12 bin TL bir ücret alıyorlar. Oranın kontrollerini de sağlasınlar." dedi.

Durumdan şikayetçi olan Mesut Kozan, skandalın araştırılmasını istiyor.