Sapanca'da göl seviyesi yağışlarla yükselişe geçti

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışlar, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Sapanca Gölü'nde su seviyesini 4 santimetre yükseltti. Bu artış, gölde 5 ay sonra kaydedilen ilk yükseliş oldu. Ancak uzmanlar, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Sakarya ve Kocaeli'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyordu. Su seviyesindeki düşüş, bölgede yaşayan vatandaşları ve yetkilileri endişelendirirken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından su kullanımına yönelik kısıtlamalar getirilmişti.

NİSAN AYINDAN BU YANA YAŞANAN İLK YÜKSELİŞ

Belediye park ve bahçe sulamalarında azaltmaya gidilirken, profesyonel amaçlı tarla sulamalarına da sınırlama getirilmiş, ticari işletmelerde havuz doldurma gibi faaliyetler de kısıtlanmıştı. Ancak, Eylül ayının ilk haftasında etkili olan sağanak yağışlar, Sapanca Gölü için adeta bir 'nefes' oldu. Yağışlar, gölün su seviyesini 4 santimetre yükselterek 29,43 metreye ulaştırdı. Bu artış, yaklaşık 2 milyon metreküp su anlamına geliyor ve gölde nisan ayından bu yana yaşanan ilk yükseliş olarak kayıtlara geçti.

