HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sapanca Gölü için sevinderen haber

SASKİ, Mart ayından bugüne kadar etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. Tam bir ayda yaşanan 24 santimlik artış ile birlikte göl 12 milyon metreküp su aldı.

Sapanca Gölü için sevinderen haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 13 Mart’ta yapılan ölçümlerde 30,72 metre olarak kaydedilen Sapanca Gölü su seviyesinin, 13 Nisan itibarıyla 30,96 metreye yükseldiğini duyurdu. 24 santimlik artış ile birlikte şehrin yaklaşık üç aylık su kullanımına denk gelen 12 milyon metreküp su elde edildi. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve tasarruflu su kullanımı ile birlikte önümüzdeki haftalarda göl için 4 - 7 santim arasında ilave bir artış daha yaşanması ön görülüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balistik füze saldırısı: 21 sivil hayatını kaybettiBalistik füze saldırısı: 21 sivil hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılarKonyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir"

Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.