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Sapanca Gölü’nde kum fırtınası sırasında kaybolmuştu! 15 yaşındaki Kaan Ege'den kahreden haber

29.03.2025 19:52
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Sakarya'da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran'ndan acı haber geldi. Baran'ın cansız bedeni suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu.

Sapanca Gölü’nde kum fırtınası sırasında kaybolmuştu! 15 yaşındaki Kaan Ege'den kahreden haber

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi anvtrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı. Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

YOĞUN ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü.

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Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

KUM-FIRTINASINDA-SAPANCA-GOLUNDE-KAYBOL_635306_188172

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü
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