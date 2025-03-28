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  4. Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu! İçinde bulunan sporcu için arama çalışması başlatıldı

Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu! İçinde bulunan sporcu için arama çalışması başlatıldı

28.03.2025 20:52
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Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı.

Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu! İçinde bulunan sporcu için arama çalışması başlatıldı

Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.

Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca kano
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