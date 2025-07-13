HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.

Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre olan göl seviyesi iki yılda 2 metre 6 santim düştü.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.

SASKİ, kentin en büyük içme su kaynağı Sapanca Gölü'nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Geçen yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir.

Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttıAntalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandıEniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.