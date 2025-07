Sapanca Gölü’nde su seviyesi düştü

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı. Geçen yıl aynı dönemde 31,43 metre olan su seviyesi, bu yıl 30,21 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten gezi ve tur teknesi kaptanı Kemal Güngör, İçme suyu havzamız tehlikede” dedi. Güngör, “Ben on yıldır buraya gelip giderim. Sapanca Gölü’nün bu şekilde çekildiğini hiç bilmiyorum. Yazları gölde tur tekne kaptanlığı yapıyorum. Kışları ise denizde balıkçı motorlarında kaptanlık yapıyorum” diye konuştu.Yaklaşık 10 yıldır teknelerde olduğunu belirten Güngör, ‘’Sapanca Gölünün ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm. Yetkililerin bu işe bir el atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BALIK EKMEK TEKNESİ KARAYA OTURDU

Sapanca Sahilinde bulunan Saltanat Kayığı şeklindeki balık ekmek teknesi yaşanan çekilme sonrası karaya oturdu. Gezi için turistlerin bindiği deniz bisikletleri için kullanılan iskelenin de sahil seviyesinden aşağıda olduğu görüldü.Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada Sapanca Gölü’nün kuraklık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle her geçen gün su kaybı yaşadığı belirtilerek, “Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre ciddi anlamda çekilme yaşayan göl havzasını korumak için çalışmalarımızı artırdık. Güçlü altyapı anlayışı ile su kayıplarının önüne geçerken, yer altından taşınan her bir damla suyun anlık takibini son teknoloji cihazlar ile yapıyoruz. Güncel seviyesi 30.21 olan gölümüzü geleceğe eksiksiz bir şekilde taşımak için tasarruflu su kullanım bilincini okullarda, mahallelerde ve sosyal mecralarda küçükten büyüğe her vatandaşımızla ulaştırıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yöntemi ile yer altı kaynaklarını alternatif olarak kullanıyoruz. Sakarya’nın su kaynaklarına birlikte sahip çıkmak için vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları noktasında hassasiyet bekliyoruz” denildi. (DHA)