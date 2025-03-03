HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sapanca Gölü’nün su seviyesi sevindirdi: 28 santimetre yükseldi

Sapanca Gölü’nün su seviyesi sevindirdi: 28 santimetre yükseldi

03.03.2025 12:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SASKİ, Sapanca Gölü’nün güncel su seviyesini paylaştı. Şubat ayının ilk haftasında yapılan ölçümlerde 30,38 seviyelerinde olan göl, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte 30,66 metreye yükseldi.

Sapanca Gölü’nün su seviyesi sevindirdi: 28 santimetre yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Şubat ayının başında 30,38 metre olarak ölçülen Sapanca Gölü’nün güncel seviyesinin 30,66 metreye yükseldiğini açıkladı. Son haftalarda etkili olan kar ve yağmur, göl seviyesini 28 santimetre yükselterek göle 14 milyon metreküp su kazandırdı. Şubat ayının başında mevsim normallerinin altında seyreden su seviyesi, son yağışlarla birlikte yükselişe geçti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiği vurgulanarak, "Yağışlarla birlikte göl seviyesinde artış yaşansa da suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. 14 milyon metreküplük artışın üst kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte artmasını bekliyoruz. Yaşanan artışlar geçtiğimiz yaz ayında Sapanca Gölü’nün yaşadığı su sorunlarını unutturmamalı. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında içme su kaynağımızı korumak için tasarruflu kullanımı elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Antalya'da motosiklet uygulamasında bin 135 kişi sorgulandı Antalya'da motosiklet uygulamasında bin 135 kişi sorgulandı
"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme "Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.