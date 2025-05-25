Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda... Özel tasarım gözlükle onlarca kadının görüntüsünü çekmiş

Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi. İddialara göre özel tasarım olan kameraları bir gözlük kullanan doktor, onlarca kadının gizlice görüntülerini kaydetti.

KADININ ARKADAŞI FARK ETTİ

Son olarak yine gözlükle dışarıya çıkan göz doktoru, eline aldığı gözlük ile bir kadının görüntülerini gizlice çekti. Durumu kadının arkadaşı fark etti ve adama tepki gösterdi.

YAŞLI ADAM YAKAYI ELE VERİNCE GÖZLÜĞÜ KIRDI

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre kadınlar yaşanan iğrenç olay sonrası durumu polislere bildirdi. O sırada paniğe kapılan 77 yaşındaki göz doktoru elindeki gözlüğü kırdı.

KAMERALI GÖZLÜK İLE TELEFON ARASINDA BAĞLANTI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, adam ilk önce 'etrafı çekiyorum' diyerek olayı inkar etti. Polisler adamın kırdığı gözlükte yaptığı incelemede gözlük ile doktorun telefonunun bağlı olduğu tespit edildi.

ONLARCA KADININ GİZLİ ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Telefonda onlarca kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor daha sonra gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Ekipler ele geçirdiği telefonda incelemeler yapacak.