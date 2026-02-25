HABER

Sapık milyarder Epstein'e ait 6 adet depo bulundu! İçeriden çıkanlar şaşkına çeviriyor

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyalar tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Aralarında sayısız dünyaca ünlü ismin de yer aldığı dosyalarda yeni gelişme yaşandı. Epstein'in bu sefer de kiralık olarak kullandığı depolar bulundu. Depolardaki bilgisayarlarda çok sayıda video kaset ve 'seks kölesi kılavuzları' olduğu ifade edilirken çıplak kadın fotoğraflarının da yer aldığı ifade ediliyor...

Doğukan Akbayır

Dünyanın konuştuğu Epstein dosyalarında yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin The Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre, Epstein'in 6 gizli deposu olduğu tespit edildi. Depolardan çıkanlar ise dünyayı yeniden sallayacak cinsten... İşte tüm detaylar!

6 DEPO BULUNDU

The Telegraph, bu hafta başında, Epstein'ın 2005 yılında polis baskını öncesinde bunları soruşturmacılardan gizlemek amacıyla özel dedektiflere Florida'daki mülkünden bazı eşyaları kaldırmaları için para ödediğini ortaya çıkarmıştı.

Habere göre depolardaki eşyalar, pedofili soruşturması sürerken birkaç yıl boyunca Palm Beach'teki yakındaki bir depoda saklandı. Depo, Riley Kiraly dedektiflik ajansı tarafından Epstein adına kiralanmıştı ve bu şekilde kiralanmış 6 depo bulunuyor.

KURBANLARIN FOTOĞRAFLARI, PORNOGRAFİK DERGİ VE KASETLER

Gazete, Palm Beach'teki depoda neler bulunduğunu belirledi. Kilitli depoya ait dökümlere göre, üç bilgisayar, 29 adres defteri ve Florida'daki masözlerin üç sayfalık bir listesinin bulunuyor. Gizli depolama biriminde ayrıca Epstein'ın kurbanlarına ait olduğu düşünülen çıplak fotoğraflar, düzinelerce pornografik dergi, VHS kasetleri ve küçük yaştakilere ait DVD'ler de bulunuyor.

Depolama ünitesinde ayrıca, birinin duştayken çekilen görüntüleri ile iç çamaşırlı bir kadına ait görseller de var. Deponun kayıtlarında, 2005 takvimi, tebrik kartları, mektuplar ve laboratuvar sonuçları içeren bir 8 mm video kaset de var.

Yıllar sonra FBI tarafından iki bilgisayar sabit diskinin kopyaları ele geçirilse de, kilitli odadaki materyallerin herhangi birinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Palm Beach'teki depo, Epstein'ın dosyaları, bilgisayarları ve diğer eşyaları saklamak için kullandığı bilinen en az altı depodan sadece biri.

'GÖRÜLMEMİŞ KANITLARI' ORTAYA ÇIKARABİLİR

The Telegraph tarafından incelenen arama emirleri, ABD yetkililerinin bu depolara hiç baskın yapmadığını ve bu depolarda Epstein ve ortaklarıyla ilgili görülmemiş kanıtlar bulunma olasılığını ortaya koyuyor.

Epstein'e ilişkin açıklanan deliller içinde, gözetleme kameralarına bağlanacak ekipmanlar da dahil olmak üzere bazı bilgisayar malzemeleri kayıp görünüyor. Bu durum, Epstein'ın kendi cinsel tatmini veya şantaj amacıyla, insanların bilgisi dışında açık saçık gizli materyaller kaydetmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. Depolardan bu tür kayıtların ortayı çıkması bekleniyor.

