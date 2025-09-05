Saplantılı kadın eski sevgilisine hayatı aylarca dar etti! Küfürler, taşkınlıklar ve şiddet... O anlar kamerada

Bakırköy'de eski sevgili tacizi kameralar tarafından görüntülendi. İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi.

SAPLANTILI KADIN AYLARCA TACİZ ETMİŞ

Bu durumu hazmedemeyen kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz edip olay çıkardı.

Zaman zaman kapının önünde oturan, dairenin kapısına tekme ve yumruklarla saldıran kadın bina sakinleriyle de tartıştı.

DAİRENİN KAPISININ ÖNÜNE YATTI...

Apartman sakinlerinin "Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok" sözlerine "Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım. Kimseyi rahatsız etmedim" cümleleriyle karşılık veren kadın, dairenin kapısının önünde yattı.

Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını isteyen kadın Candaş T.'ye ulaşamayınca kapının önünde ağır hakaretlerde bulundu.

Ebru Ş., bina sakinleri tarafından zaman zaman sakinleştirilmeye de çalışıldı.

"BENİ ESKİ KIZ ARKADAŞLARINLA KARIŞTIRMA"

Eline geçirdiği malzemeleri kapıya atan Ebru Ş., son olarak elindeki cep telefonunu güvenlik kamerasına fırlattı.

Küfür edip tehditlerde bulunan kimi zaman da ağlayan kadın, farklı zamanlarda sık sık binaya gelerek kapının önünde dakikalarca bekledi.

Kadının saldırılarından birinde "Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma" dediği duyuldu.

Saldırılarına devam eden kadının vazgeçmemesi üzerine Candaş D., emniyete giderek şikayette bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır