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  4. İstanbul'daki Saraçhane eyleminde polisi tehdit etmişti! O şahıs gözaltına alındı

İstanbul'daki Saraçhane eyleminde polisi tehdit etmişti! O şahıs gözaltına alındı

24.03.2025 17:59
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ettiği sırada polise ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ diyen A.K., Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı.

'Yolsuzluk' ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de günlerdir protestolar devam ediyor. Vatandaşlar ve polis arasında yaşanan olaylar da her geçen gün artıyor. Bir eylemcinin ise polise 'Emekli olduğunda seni bulacağım' dediği video gündem olmuştu.

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O EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ dedi. A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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