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  4. Saraçhane'de gerginlik! CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: "Bina içinde yaralılar var, buraya çökmelerine izin vermeyeceğiz!"

Saraçhane'de gerginlik! CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: "Bina içinde yaralılar var, buraya çökmelerine izin vermeyeceğiz!"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2025 01:00
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek gösterileri Saraçhane'de bugün de devam etti. CHP lideri Özgür Özel, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından polis kalabalığa müdahale bulundu. Yaralıların olduğu aktarıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi ile yaptığı telefon görüşmesinde gaz bombası atıldığını aktardı.

Saraçhane'de gerginlik! CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: "Bina içinde yaralılar var, buraya çökmelerine izin vermeyeceğiz!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için vatandaşlar dördüncü günde de Saraçhane'de toplandı. CHP lideri Özgür Özel, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından polis kalabalığa müdahale bulundu.

SARAÇHANE'DE YARALILAR VAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; İBB binası önünde yaralıların olduğunu ifade etti.

VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi ile yaptığı telefon görüşmesinde gaz bombası atıldığını aktardı. Çelik açıklamasının devamında "İBB binasının içinde yaralılar var!" dedi.

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Çelik açıklamasının devamında şunları aktardı:

ÇELİK: BURAYA ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

"Ekrem İmamoğlu biran önce görevine dönmelidir, buraya çökmelerine izin vermeyeceğiz. Biz buradan ayrılmayacağız. Bizi buradan çıkartamayacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu önce Cumhurbaşkanı aday yapacağız sonra Cumhurbaşkanı yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul CHP
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