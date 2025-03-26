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Saraçhane'de gerginlik! Gözaltılar var

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.03.2025 22:17
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İBB, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası’ iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında toplanan bir grup sloganlar atmaya başlayınca polis 'dağılın' uyarısı yaptı. Grup Vezneciler Metro istasyonunda taşkınlık çıkardı. Taşkınlık çıkaranlar arasından bazı kişiler gözaltına alındı.

Saraçhane'de gerginlik! Gözaltılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası’ iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında bir grup Saraçhane parkında gösteri düzenleyerek, slogan attı. Polis ekipleri göstericileri uyararak, dağılmalarını istedi.

ISTANBUL---SARACHANEDE-TOPLANAN-GRUP-MET_629880_186599

GÖZALTINA ALINDILAR

Kalabalık grup bir süre sonra Vezneciler Metro istasyonuna kadar sloganlar atarak yürüdü. Polis ekipleri grubun buradan da dağılmasını istediği sırada, bazı göstericiler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerine vurarak taşkınlık çıkardı. Ekipler taşkınlık çıkaran grubun içerisinden bazı kişileri gözaltına aldı.

ISTANBUL---SARACHANEDE-TOPLANAN-GRUP-MET_629878_186599

ISTANBUL---SARACHANEDE-TOPLANAN-GRUP-MET_629873_186599

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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