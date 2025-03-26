Saraçhane'de gerginlik! Gözaltılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası’ iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında bir grup Saraçhane parkında gösteri düzenleyerek, slogan attı. Polis ekipleri göstericileri uyararak, dağılmalarını istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kalabalık grup bir süre sonra Vezneciler Metro istasyonuna kadar sloganlar atarak yürüdü. Polis ekipleri grubun buradan da dağılmasını istediği sırada, bazı göstericiler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerine vurarak taşkınlık çıkardı. Ekipler taşkınlık çıkaran grubun içerisinden bazı kişileri gözaltına aldı.

Kaynak: DHA