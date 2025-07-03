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Saraçhane'de izinsiz eylem yapan 7 şüpheli tutuklandı: 8 kişinin işlemleri sürüyor

Saraçhane'de gerçekleştirilen miting sonrasında dağılmayarak eylemlerine devam eden ve polise cam, şişe, taş gibi maddeler atan 7 şüpheli tutuklandı. Öte yandan tutuklanması talep edilen 8 diğer şüphelinin ise Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Saraçhane'de izinsiz eylem yapan 7 şüpheli tutuklandı: 8 kişinin işlemleri sürüyor

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Saraçhane Binası önünde 1 Temmuz günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu dağılmayarak eylemlerine devam etmişti. Park içerisinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına cam şişe, taş gibi çeşitli maddeler atan, polisler tarafından tutulan kalkanlara yüklenme yapan ve çeşitli sloganlar atan grup, alandan ayrılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen eylemlerine devam etmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında eylemlerine devam eden şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen örttüğü tespit edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 şüpheli ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, tutuklanması istenen 8 diğer şüphelinin ise Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 19 şüpheli ise 'yurt dışına çıkmamak' ve 'imza atmak' adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
eylem saraçhane
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