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Saraçhane'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi! Arbede yaşandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2025 22:32
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İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Saraçhane'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi! Arbede yaşandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

ISTANBUL---SARACHANEDE-IZINSIZ-GOSTERIY_625297_185177

ARBEDE YAŞANDI

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

ISTANBUL---SARACHANEDE-IZINSIZ-GOSTERIY_625298_185177


Kaynak: DHA

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polis İstanbul ekrem imamoğlu operasyonu
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