Saraçhane'deki iddia gündem oldu! Eylemciler ve polis anlaştı iddiasına yalanlama

MYNET ÖZEL | İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Saraçhane'de İmamoğlu'na destek gösterileri devam ediyor. Bugün eylemciler ile polisin anlaştığı ve Bozdoğan Kemeri önünde barikatların kaldırıldığı iddia edilmişti. Anlaşma kapsamında cisim atılmayacak ve gaz sıkılmayacaktı.

İDDİAYA GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddianın gündem olması sonrasında güvenlik kaynakları bir açıklama yaptı. Kaynaklar, eylemciler ile polis arasında görüşmeler yapıldığı, karşılıklı olarak cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması üzerine anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.