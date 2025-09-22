"Sarallar" suç örgütü davasında yeni gelişme! 14 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmaya SEGBİS’le bağlanan tutuksuz sanık Ali Rıza A, iddia edildiği şekilde suç işlemediğini, sanıklardan Fırat E’yi hemşehrisi olması sebebiyle tanıdığını ifade etti.

Kendisine iş bulmasını istediğini ve Bursa’ya geldiğini, ancak iş bulamayınca memleketine döndüğünü ileri süren sanık, “Sadece birkaç kez telefon görüşmesi yaptığım için 11 ay tutuklu kaldım. Benim olaylarla ilgim yoktur, suçsuzum.” diye konuştu.

Tutuksuz sanık İbrahim Tarık A. da iddia edildiği gibi müşteki Taner B’ye karşı yağma kastıyla eylemde bulunmadığını belirtti.

İddianamede elinde silah olduğu belirtildiğini anımsatan sanık, iddiayı reddederek beraatini istedi.

Müşteki olarak dinlenen polis memuru Y.B, olay tarihinde örgütle ilgili teknik ve fiziki takip işlemleri yapıldığını anlattı.

Onur Y’nin galerisinden silah alındıktan sonra saldırı yapılacağı bilgisi üzerine iş yerine gittiklerini, bir süre sonra ayrıldıklarını ve bir kafe önünde suça konu aracı gördüklerini belirten Y.B, şöyle konuştu:

“Fırat E’nin burada olduğunu gördük. Merkeze dönmeye karar verdik. Yoldayken bu aracın bizi takip ettiğini, selektör yaptığını gördük. Deşifre olmamak için devam ettik ancak önümüzü kesti. Kadir S. tabanca alarak yanımıza yaklaştı kapımı açarak, 'Siz kimi kolluyordunuz?' diyerek silahı bana doğrulttu. Polis olduğumuzu söyleyerek silahı bırakmasını söyledim, Kadir kaçmaya başladı. Bu sırada bana doğru 3-4 el ateş açtı.” ifadelerini kullandı.

Bir süre kovaladıktan sonra sanığın kaçması üzerine araca doğru döndüğünü ve diğer aracın Fırat E’yi alıp geldiğini gördüğünü belirten Y.B, “Araçta gördüğüm Fırat E. bize doğru ateş etmeye başlayınca oradaki motosikleti siper yaptık. 10-11 el tabancayla ateş etti. Mermiler motosiklete isabet etti, daha sonra olay yerinden kaçtılar.” dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten polis M.R.D. de olay günü Arda O'nun kendisine doğru ateş ettiğini, daha sonra gelen Fırat E'nin polis olduklarını belirtmelerine rağmen yine kendilerine ateş ettiğini anlattı.

SEGBİS'le bağlanarak savunmasını yapan tutuklu sanık Hakkı S, sadece Okay A’dan kiralık araç aldığını belirterek, "1,5 yıldır tutukluyum. Psikolojim bozuldu. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Suçlamaları reddeden Ümit S. ise "Abimin benimle ilgisi yoktur. Kendisi 60 yaşındadır. Eğer böyle bir suç işleyecek olsa bu yaşa kadar işlerdi." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıkları ve avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zafer S, Abdulsamet S. ve Ahmet Berkan Ş'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A'nın, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Örgüt üyesi olduğu öne sürülen diğer 29 sanığın ise benzer suçlardan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



