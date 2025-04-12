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Şarampole devrilen cipin sürücüsü ölümden ağaç sayesinde kurtuldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla şarampole devrildi. Takıldığı ağaç sebebiyle şarampole yuvarlanmaktan kurtulan sürücü, korna çalarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılan sürücü yara almadan kurtuldu.

Şarampole devrilen cipin sürücüsü ölümden ağaç sayesinde kurtuldu

Kaza, Mudurnu Taşkesti Karayolu Kavakaltı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus isimli sürücü, 26 EP 003 plakalı cipiyle seyir halindeyken, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrildiği yerde bulunan ağaç, aracın yuvarlanmasını engelledi.

kaz

Araçta mahsur kalan vatandaş, korna çalarak çevreden yardım istedi. Korna sesini duyan bir sürücü durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın yuvarlanmaması için halatla bağladıktan sonra sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü şans eseri yara almadı.

Sürücü, ağaç sayesinde kurtulduğunu belirtti. Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza trafik kazaları
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