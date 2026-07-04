HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şarampole uçan araçtan fırlayan sürücü yaralandı

Düzce’de şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şarampole uçan araçtan fırlayan sürücü yaralandı

Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana gelen kazada bir araç şarampole uçtu. Kazada araç içerisinden dışarı fırlayan sürücü M.K., uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şarampole uçan araçtan fırlayan sürücü yaralandı 1

ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEN FIRLADI

Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole uçan araçtan fırlayan sürücü yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diş tedavisinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ela'ya son vedaDiş tedavisinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ela'ya son veda
Arap basını ABD-İran müzakeresi için yer ve tarihi duyurduArap basını ABD-İran müzakeresi için yer ve tarihi duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Düzce kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.