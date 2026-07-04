Şarampole uçan araçtan fırlayan sürücü yaralandı

Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana gelen kazada bir araç şarampole uçtu. Kazada araç içerisinden dışarı fırlayan sürücü M.K., uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEN FIRLADI

Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır