Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00'teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında...

Avcılar'daki olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki İ.A., birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki C.İ.'yi evine davet etti.
İddiaya göre, evde yemek yedikleri sırada İ.A., genci taciz etmeye kalkıştı. Bunun üzerine C.İ., mutfaktan aldığı bıçakla İ.A.'ya saldırdı.
Yaralanan İ.A. komşularından yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak C.İ.'yi gözaltına aldı.
İkilinin sarhoş halde eve girdikleri görüntüleri kameralara yansıdı.
(DHA)
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