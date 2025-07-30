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Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00'teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında...

İstanbul Avcılar'da, 72 yaşındaki İ.A. ile 17 yaşındaki C.İ.'nin alkol içerek başladıkları gece taciz iddiası ve bıçaklı yaralamayla sona erdi. İki ismin bulunduğu evde gece 03.00'te gelen seslere komşular uyandı. Yaralanan İ.A. komşularından yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00'teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında...

Avcılar'daki olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki İ.A., birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki C.İ.'yi evine davet etti.

"TACİZ ETMEYE KALKTI" İDDİASI

İddiaya göre, evde yemek yedikleri sırada İ.A., genci taciz etmeye kalkıştı. Bunun üzerine C.İ., mutfaktan aldığı bıçakla İ.A.'ya saldırdı.

Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00 teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında... 1

YAŞLI ADAM KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Yaralanan İ.A. komşularından yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak C.İ.'yi gözaltına aldı.

Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00 teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında... 2

İkilinin sarhoş halde eve girdikleri görüntüleri kameralara yansıdı.

Sarhoş halde eve gelmişlerdi, gece 03.00 teki taciz girişimi kanlı bitti! Biri 17 diğeri 72 yaşında... 3

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar bıçak cinsel taciz
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