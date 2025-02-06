HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Sarı serum' kabusu... Uzman isim riskli grupları teker teker söyledi: Öneri olmadan sakın kullanmayın!

'Sarı serum' kabusu... Uzman isim riskli grupları teker teker söyledi: Öneri olmadan sakın kullanmayın!

06.02.2025 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde halk arasında 'sarı serum' olarak bilinen tedavi hakkında uzman isimler uyarılarına sıklaştırdı. Sarı serum tedavisi kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşların olmasıyla birlikte kamuoyu sarı serumun kimlere uygulanmaması gerektiğine dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Uzman Prof. Dr. Ali Kutlu da sarı serumun sihirli bir formül olmadığını belirttiği açıklamasında riskli grupları teker teker sıraladı.

'Sarı serum' kabusu... Uzman isim riskli grupları teker teker söyledi: Öneri olmadan sakın kullanmayın!

Halk arasında sarı serum olarak adlandırılan uygulamanın genellikle C ve B vitaminleri, magnezyum, çinko gibi bazı vitamin ve mineralleri içeren serumlardan oluştuğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi’nden İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Sarı serumun içeriği sabit olmayıp, kişinin sağlık durumuna ve doktorun önerisine göre farklı bileşenler eklenebilir. Bu serumlar genellikle bağışıklık sistemini desteklemek, yorgunluğu azaltmak, kronik hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu tür takviye tedaviler tıbbi bir gereklilik durumunda ve doktor kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.

arı

RİSKLİ GRUPLARI TEKER TEKER SIRALADI

Bu serumların her hastada aynı etkiyi göstermediğini, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğu için bazı kişilerde yan etkilere yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:

"Bu serumun özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalıkları olanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları), hamileler ve emziren anneler için doktor önerisi olmadan kullanılması sakıncalı olabilir. Bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Ayrıca, böbrek ve karaciğer üzerine ek yük getirebileceği için dikkatli olunmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğudur. Bir kişiye iyi gelen bir uygulama, diğer bir kişide alerjik reaksiyonlara, tansiyon değişikliklerine ya da böbrek ve karaciğer üzerinde ek yük oluşturarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bağışıklık güçlendirme amacıyla bilinçsizce uygulanan serum tedavileri risk oluşturabilir".

AW382193_01

"SİHİRLİ BİR FORMÜL DEĞİL"

Bazı hastaların doktorlarına "Bana sarı serum verin, bağışıklığım güçlensin" şeklinde baskı yapabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, bu konuda ısrarcı olunmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değildir. Eksikliği tespit edilmemiş vitamin ve minerallerin gereksiz yere alınması vücuda zarar verebilir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmanın en önemli yolu dengeli beslenme, düzenli uyku, egzersiz ve stresten uzak durmaktır. Vitamin veya mineral eksikliği varsa, bu eksikliğin tespit edilerek kişiye özel tedavi planlanması gerekmektedir. Her bireyin bağışıklık sistemi farklı çalışır ve uygulanacak tedaviler de kişiye özel olmalıdır. Doktorunuza güvenin, bilinçsiz tedavi taleplerinden kaçının ve sağlığınızı riske atmayın. Bu yüzden hastaların doktora danışmadan talepkar olmamaları, bilinçsiz uygulamalardan kaçınmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

wq

"BİRDEN FAZLA İLACIN AYNI ANDA KULLANILMASI DA TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Herhangi bir ilaç kullanımı sırasında da bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:

"Özellikle çoklu ilaç alerjisi ve ağrı kesici alerjisi olan hastalarda serum ya da enjeksiyon yoluyla verilen ilaçlarda bu risk daha fazladır. İlaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar hafif deri döküntülerinden, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerden başlayarak, hayatı tehdit edebilen anafilaktik şoka kadar ilerleyebilir. Anafilaksi, ani gelişen ve acil müdahale gerektiren ciddi bir alerjik reaksiyondur. Deride kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, gözlerde ve dudakta şişme, dil ve boğazda şişlik, ses kısıklığı, nefes almada ve yutkunmada zorluk, göğüste hırıltı ve baskı hissi, fenalaşma, mide bulantısı, kusma, şiddetli karın ağrısı, tansiyon düşmesi, bayılma, bilinç kaybı, şok ve hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlara neden olabilir. Birden fazla ilacın aynı anda kullanılması, özellikle serum içerisinde karıştırılarak verilmesi, anafilaksi riskini artırabilir. Ayrıca, seruma eklenen ve alerjik reaksiyonları önlediği düşünülen bazı ilaçların aslında anafilaksi gelişimini tamamen engelleyemeyeceği unutulmamalıdır."

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ordu sarı serum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı

CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL' krizi!

CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL' krizi!

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Ünlü çiftin 36 yıllık evliliği bitti! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

İmamoğlu: "Erdoğan bana o kadar öfkeli ki..."

İmamoğlu: "Erdoğan bana o kadar öfkeli ki..."

Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.