'Sarı serum' tehlikesine dikkat! Evde uygulama ölüme yol açıyor

“Sarı serum” olarak adlandırılan ve temel olarak B vitamininden oluşan bu takviye, özellikle soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini destekleme amacıyla yaygın şekilde tercih ediliyor. Ancak Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, her gün artan ölüm vakaları nedeniyle kamuoyunu uyardı.

Damardan uygulanan bu vitaminin içine ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların da eklenebilmesi, alerji riskini katbekat artırıyor. Üstelik, önceden defalarca sorunsuz kullanılmış olsa dahi, her dozda ani ve şiddetli alerjik reaksiyon gelişme ihtimali bulunuyor. Hastane koşulları dışında “sarı serum” yaptırmanın tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bu işlemin yalnızca tıbbi donanım ve acil müdahale imkânına sahip merkezlerde uygulanması gerektiğini özellikle vurguladı.

“HER DOZDA ALERJİK REAKSİYON RİSKİ MEVCUT”

Sarı serumun sadece B vitamininden oluştuğunu ancak dışarıda ağrı kesici veya ateş düşürücü de eklenebildiğini ve bu durumun alerjileri tetikleyebileceğini dile getiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Bugün yine bir ‘sarı serum’ ölümüyle güne başladık. Maalesef bu sarı serum furyası bizi ciddi anlamda üzmeye başladı. Çünkü ev içi uygulamalar, klinik uygulamalar ve hastane şartları dışında yapılan işlemler, ciddi alerjik reaksiyon riskleri doğuruyor.

Kişinin daha önce bu serumu taktırmış olması, onun güvende olduğu anlamına gelmez. Çünkü her dozda alerjik reaksiyon riski mevcuttur. Sarı serum olarak adlandırılan ve arkamda gördüğünüz serum, sadece B vitamininden oluşan bir serumdur. Seruma sarı rengini veren de bu B vitaminidir. Ancak bazen içeriğine ağrı kesici ve ateş düşürücü de eklenebilmektedir. Daha önce B vitaminine, ağrı kesicilere ya da ateş düşürücülere alerjisi olup olmadığına bakılmaksızın, kişi bu bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyon geliştirebilir.” diye konuştu.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE İYİLEŞMEK ADINA SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAMANIZI TAVSİYE EDİYORUZ”

Daha önce sarı serum taktırmış olmanın bir daha alerjik reaksiyon yaşamayacağı anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Demir, “Bu tür durumlarda, hastane ortamında gerekli ekipman ve donanıma sahip olduğumuz için anında müdahale edebiliriz. Ancak ev içi uygulamalarda, herhangi bir alerjik reaksiyon gelişirse kişinin hayatını tehdit edebilecek sonuçlar doğabilir. Bu nedenle, bu tür uygulamaların kesinlikle hastane şartlarında ve hekimin uygun gördüğü takdirde yapılmasını öneriyoruz. Özellikle B vitaminleri alerjik reaksiyonlara yol açabilir; kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler oluşturabilir. Ağızdan alınan B vitaminleri bile bu tür reaksiyonlara neden olabilirken, doğrudan damardan sistemik dolaşıma verilen vitaminler ve ilaçlar, alerjik reaksiyonları çok daha hızlı bir şekilde tetikleyebilir.

Daha önce sarı serum taktırmış olmanız, bir daha alerjik reaksiyon yaşamayacağınız anlamına gelmez. Her dozda alerji riski tekrar edebilir. Bu durum, antibiyotikler için nasıl geçerliyse, damardan verilen serumlar için de aynıdır. Yani B vitaminine, ağrı kesiciye veya ateş düşürücüye karşı daha önce herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamamış olsanız bile, sonraki dozda alerjik tepki gösterebilirsiniz. Bu yüzden bu tür uygulamaların hastane dışında yapılmasını kesinlikle önermiyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, eğer hekiminiz uygun görürse, bağışıklığınızı güçlendirmek amacıyla size ağızdan alınabilecek takviyeler reçete edecektir. Hızlı bir şekilde iyileşmek adına sağlığınızı riske atmamanızı tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.

“YALNIZCA HASTANE ORTAMINDA VE DOKTOR KONTROLÜNDE ALIN”

Sarı serum ve damardan uygulanan vitamin ve ilaç takviyelerinin yalnızca hastane ve doktor kontrolünde yapılmasını öneren Doç. Dr. Demir, “Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklık ve kaşıntıdan, hayatı tehdit eden solunum yolu daralması ve kalp durmasına kadar geniş bir yelpazede etkiler gösterebilir. Günlük pratiğimizde kullandığımız ilaçlarda da bu tür alerjik reaksiyonları görmekteyiz. Ancak bizler, hastane ortamında bu tür ani durumlara müdahale edebilecek ekipman ve donanıma sahibiz. Bu tür reaksiyonlar, evde ya da yeterli donanıma sahip olmayan kliniklerde meydana geldiğinde, maalesef hastayı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle, sarı serum veya benzeri damardan uygulanan vitamin ve ilaç takviyelerini yalnızca hastane ortamında ve doktor kontrolünde almanızı şiddetle öneriyoruz.” dedi.