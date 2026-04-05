Sarıgöl Ovası’nda su sevinci

Manisa’nın Sarıgöl ve Alaşehir ovalarında üreticilerin yüzü güldü. Son yağışlarla birlikte bölgedeki barajlarda su seviyeleri istenilen düzeye ulaşırken, yaz sezonu öncesi sulama konusunda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçildi.

Kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların ardından Sarıgöl Ovası’nı sulayan Buldan Barajı ile Sarıgöl ve Alaşehir ovalarına hizmet veren Afşar Barajı’nda doluluk oranları yükseldi. Özellikle Afşar Barajı’nda doluluk seviyesinin artmasıyla birlikte fazla suyun tahliyesi amacıyla kapaklar açılırken, kontrollü su salımına başlandı.
Bölgedeki çiftçiler, barajlardaki doluluk oranlarının yüz güldürdüğünü belirterek, yaz aylarında sulama sorunu yaşamayacak olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Yağışların bereketli geçtiğini dile getiren üreticiler, bu durumun hem verim hem de ürün kalitesi açısından olumlu yansımalar sağlayacağını söyledi.
Öte yandan Buldan Barajı’nın yıllar önce kapalı sulama sistemine geçirilmesi sayesinde daha geniş tarım arazilerinin sulanabildiği vurgulandı.
Afşar Barajı’nın yalnızca tarımsal sulama için değil, aynı zamanda Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerine içme suyu sağladığı da belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

