Sarıgöl’de ağaçlar çiçek açtı, dağlar mantar doldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan yağışlar, doğada alışılagelmişin dışında bir duruma yol açtı. İlçe genelinde meyve ağaçları normal süresinden önce çiçek açarken, dağlık bölgelerde ise mantar popülasyonunda artış gözlemlendi.

Sarıgöl ilçe merkezindeki badem ağaçları ile Baharlar Mahallesi’ndeki erik ağaçlarının şubat ayı başında çiçeklenmesi, bölgedeki üreticileri zirai don riskine karşı harekete geçirdi. Normal şartlarda mart ayı sonuna doğru beklenen çiçeklenmenin erken gerçekleşmesi, meyve üretiminde verim kaybı endişesini artırdı.

Üreticiler don riskine karşı endişeli
Bölgedeki son durumu değerlendiren üretici Mücahit Saraç, yağışların barajlar ve yeraltı suları için olumlu olduğunu ancak sıcaklıkların ağaçları yanılttığını ifade ederek, "Yağışlar sayesinde dağlarda yoğun bir mantar artışı var, vatandaşlar topluyor. Ancak asıl sorunumuz meyve ağaçlarının erken uyanması. Mart ayında yaşanabilecek şiddetli bir soğuk veya don olayı, bu çiçeklerin dökülmesine ve mahsulün tamamen kaybına yol açabilir. Hava durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.
Yetkililer, üreticileri yaşanabilecek sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

