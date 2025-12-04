HABER

Sarıgöl’de gıda ve kantin işletmeleri denetlendi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kantin ve çeşitli gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptığı kontrollerde işletmelerin hijyen ve ürün saklama şartları ve mevzuata uygunlukları incelendi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

