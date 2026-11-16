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Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklama, 6’sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticisi Rıza Selim Demir de bulunuyor.

Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük ile Mustafa Körpe, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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