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  4. Sarıgül'ün uçakta karşılaştığı trans birey ile sohbeti sosyal medyada gündem oldu: Sizi mutlaka ağırlamak istiyorum

Sarıgül'ün uçakta karşılaştığı trans birey ile sohbeti sosyal medyada gündem oldu: Sizi mutlaka ağırlamak istiyorum

13.02.2025 12:16
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.02.2025 12:16
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül uçakta trans bireyle karşılaştı. İkili arasındaki yaşanan diyalog sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Trans birey Sarıgül'e "Sizi çok seviyorum" derken Sarıgül de bunun üzerine teşekkür etti ve "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile uçakta karşılaşan trans birey yaptıkları sohbeti kayıt altına aldı.

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"ÇOK SEVİYORUM SİZİ"

Yanında Sarıgül'ü görünce şaşıran trans birey "Arkadaşlar bakın uçakta kiminle karşılaştık, Mustafa Sarıgül. Eskiden belediye başkanımızdı Şişli'de çok seviyoruz sizi" dedi.

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"NUMARAMI DA VERECEĞİM BİR GÜN MUTLAKA SİZİ AĞIRLAMAK İSTİYORUM"

Bu sözlerin üzerine teşekkür eden Sarıgül ise "Telefon numaramı da vereceğim bir gün mutlaka sizi ağırlamak istiyorum. Beraberce; mizah konuşalım, tiyatro konuşalım, sanat konuşalım, kültür konuşalım, Türkiye meselelerini sevgiyle saygıyla dile getirelim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül ile trans birey arasında diyalog ise sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül trans birey
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