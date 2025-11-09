HABER

Sarıkamış’ta öğrenciler poşet poşet çöp topladı

Sarıkamış’ta üniversite öğrencilerinden çevre seferberliği, öğrenciler sarıçam ormanlarını atılan çöpleri topladı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, "Çöpünü temizle, Çevreyi temiz tut ve Doğayı koru" projesi kapsamında gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla doğaya sahip çıktı. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ormanlık alana ve çevreye gelişi güzel atılan çöpleri toplayarak çöp poşetlerine doldurdu. Öğrenciler düzenlendikleri etkinlik yaklaşık 100 poşet çöp toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Levent Tanyeri, "Çevre bilincini artırmak ve topluma örnek olmak amacıyla yola çıktık. Öğrencilerimiz ellerine eldivenlerini takarak titiz bir çalışma yürüttü. Bölgeye atılan çeşitli atıkları, plastik şişeleri ve diğer çöpleri tek tek toplanarak poşetlere dolduruldu. Amacımız temiz toplum, temiz çevre bilincini gelecek nesilleri aşılamak" dedi. Öte yandan öğrenciler topladıkları 100 poşet çöple çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Toplanan çöpler, belediyenin çöp arabasına teslim edildi.

