Sarıkamış’ta orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan anız yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Sarıkamış’a bağlı Mescitli köyü Ereğli Tepe bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır