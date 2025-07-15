HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıkamış’ta sağanak yağmur: Caddeler göle döndü

Sarıkamış’ta bir anda başlayan sağanak yağmur cadde ve sokakları gölü döndürdü.

Sarıkamış’ta sağanak yağmur: Caddeler göle döndü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.
Sarıkamış’ta 2 gündür etkili olan sıcak hava yerini yağmura bıraktı. İlçede öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmurun sele döndüğü ilçede caddeler sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ekili alanları da olumsuz etkiledi.

Öte yandan Meteoroloji’den de sağanak ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralıManisa'da trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
Avrupa'da iPhone fiyat farkı: Türkiye zirvede yer alıyor!Avrupa'da iPhone fiyat farkı: Türkiye zirvede yer alıyor!

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.